Polícia faz maior apreensão de drogas do ano em rodovias de SP

Flagrante foi feito na Rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto (SP).

A apreensão de maconha em um caminhão na noite desta segunda-feira (27) foi a maior feita pela Polícia Rodoviária Estadual neste ano em rodovias de São Paulo. O flagrante foi feito na Rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a polícia, foram 9.402 mil tabletes de maconha, o que totalizou 9.398 toneladas da droga. A apreensão foi feita durante a operação São Paulo Mais Seguro.

No quilômetro 443, a equipe suspeitou do caminhão com placas de Sertãozinho (SP). A suspeita da polícia aconteceu porque o caminhão era do tipo pipa, para carregar água, e estava limpo, aparentava estar pesado e não pingava água, além do fato de ser de outra região.

Ao ser abordado, o motorista de 27 anos se mostrou confuso quanto ao motivo da viagem. O condutor disse que pegou o caminhão em Três Lagoas (MS) e iria deixá-lo na rodovia dos Bandeirantes, em Cordeirópolis (SP), mas não sabia o destino final.

A polícia resolveu vistoriar o veículo. No compartimento de onde deveria ter água foi localizado a carga de maconha. O homem foi preso em flagrante. A droga foi levada para a sede da Polícia Federal de Rio Preto.