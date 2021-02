Polícia faz buscas por detento que fugiu após ser levado para receber atendimento em hospital de Rio Preto

De acordo com a Secretaria de Administração Pública, ele foi escoltado para a unidade depois de ser flagrado tentando entrar no Centro de Progressão Penitenciária com drogas no estômago. Polícia Militar instaurou inquérito para investigar conduta de soldado que realizava a escolta do homem.

A polícia faz buscas para encontrar um detento do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto/SP que fugiu enquanto recebia atendimento no Hospital de Base.

De acordo com a Secretaria de Administração Pública (SAP), ele foi escoltado para a unidade depois de ser flagrado tentando entrar no CPP com drogas no estômago.

Na sexta-feira (15), o detento pediu para usar o banheiro, mas não voltou para o quarto e saiu andando tranquilamente do hospital.

A Polícia Militar informou que instaurou inquérito para investigar a conduta do soldado que realizava a escolta do homem.

No mesmo dia, um reeducando do CPP também tentou fugir do Hospital de Base. Contudo, foi capturado.

Segundo a Secretaria de Administração Pública, o preso foi levado para a unidade depois de se queixar de dores e náusea. Em determinado momento, ele conseguiu fugir.

O agente que acompanhava o homem avisou a Polícia Militar. Equipes da corporação fizeram buscas e conseguiram encontrá-lo e prendê-lo novamente.

*Com informações do g1