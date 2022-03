Polícia faz busca e apreensão em consultório de falsa psicóloga em Santa Fé do Sul 

A Polícia Civil suspeita que a falsa psicóloga tenha atendido, nos últimos meses, mais de 40 pacientes.

A Polícia Civil de Santa Fé do Sul/SP cumpriu, na manhã desta terça-feira (29.mar), mandados de busca e apreensão em um consultório de uma falsa psicóloga que se dizia especializada em autistas. A mulher atendia em uma clínica na região central da cidade com o nome de “Espaço Alternativo Sensoriar”. Em panfletos e folders distribuídos, a falsa psicóloga ainda acrescentava que era especialista em psicopedagogia e mestre em transtornos ABA.

A Polícia não divulgou o nome da mulher que se passava por psicóloga especializada em tratamento de pessoas com autismo. Ainda segundo a Polícia, a maioria dos atendimentos eram realizados em crianças. A Polícia suspeita que a falsa psicóloga tenha feito centenas de consultas nos últimos meses para mais de 40 pacientes na cidade de Santa Fé do Sul e na região. O delegado que investiga o caso, Igor Jorge, informou que nos próximos dias deve ouvir o depoimento de pessoas que passaram pelo atendimento com a falsa psicóloga.

A operação contou com a colaboração da Guarda Civil Municipal de Santa Fé do Sul e agentes da Prefeitura Municipal da cidade. Foram apreendidos documentação e a investigada foi proibida de realizar atendimentos. Ela foi detida e encaminhada para a delegacia da cidade, onde presta depoimento. A falsa psicóloga vai responder pelos crimes de estelionato e uso de documento falso e pela contravenção de exercício ilegal de profissão (o exercício ilegal da profissão é crime previsto no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício). A Pena é de prisão simples, de 15 dias a três meses, ou multa.

Caso algum dos pacientes tenha o quadro psicológico prejudicado pelo atendimento da falsa psicóloga, a pena pode aumentar. O exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal e deve ser endereçada aos órgãos competentes. O crime pode ser denunciado diretamente ao Conselho Regional da profissão ou em qualquer delegacia. O Setor de Posturas do Município notificou a investigada e seu consultório sobre a proibição dela realizar atendimentos como psicóloga.

