Polícia encontra tijolos de maconha escondidos em forro de telhado em Rio Preto; adolescente foi apreendido 

Apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira (27) no bairro Eldorado.

Um adolescente suspeito de esconder maconha no forro de um telhado de uma casa abandonada foi apreendido no Bairro Eldorado, em São José do Rio Preto/SP. A apreensão ocorreu na manhã de quinta-feira (27.jul).

Conforme a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro Santo Antônio quando abordaram três homens vendendo drogas. Um dos suspeitos conseguiu fugir de motocicleta.

Os dois comparsas confessaram o crime e levaram a equipe até a casa onde escondiam a maconha.

No local, foram encontrados mais de 20 tijolos da droga. Foi necessária a remoção de parte das telhas no telhado.

Ainda segundo a PM, durante a consulta no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi constatado que o homem é foragido da prisão, porque não retornou após a saída temporária.

O adolescente e o homem suspeitos do tráfico de drogas foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

*Com informações do g1