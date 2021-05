Polícia encontra tijolos de maconha em bagagem de passageiro de ônibus em rodovia de Penápolis

De acordo com a PM, 84 tijolos de maconha foram apreendidos; homem foi preso.

Tijolos de maconha foram encontrados na bagagem do passageiro de um ônibus que trafegava na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis/SP, na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo de linha interestadual foi abordado e, com o auxílio do canil da polícia, 84 tijolos de maconha foram encontrados na bagagem de um dos passageiros.

A droga pesou mais de 65 quilos e foi apreendida, já o passageiro foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1