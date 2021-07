Polícia encontra mais de uma tonelada de maconha dentro de carro abandonado em canavial 

Dentro do carro foram encontrados 1.328 tabletes de maconha, além de uma maleta com uma pistola, carregadores e um silenciador. Caso foi em Santa Adélia/SP; ninguém foi preso.

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 1,5 tonelada de maconha na madrugada desta sexta-feira (2), em Santa Adélia/SP.

De acordo com as informações da polícia, a equipe fazia fiscalização de combate ao tráfico de drogas na base de São José do Rio Preto/SP quando localizou um carro em alta velocidade.

Os policiais solicitaram apoio da equipe de Catanduva/SP e acompanharam o veículo, que foi abandonado em um canavial de Santa Adélia.

Dentro do carro foram encontrados 1.328 tabletes de maconha, que pesaram 1,3 tonelada, além de uma maleta com uma pistola, carregadores e um silenciador.

Ainda segundo a polícia, foi constatado que o carro foi furtado em maio, em Barretos/SP.

Os materiais foram apreendidos. Ninguém foi preso e o caso será investigado.

*Com informações do g1