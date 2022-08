Polícia encontra cocaína, crack e armas em fundo falso de carro

Fiat/Toro foi abandonada em Guzolândia/SP e levada para pátio.

A Polícia Militar Rodoviária encontrou, na última sexta-feira (19.ago), tijolos de cocaína, porções de crack e armas escondidas em um fundo falso de um Fiat/Toro, em Guzolândia/SP.

De acordo com apurado, o veículo foi apreendido na segunda-feira (15), quando foi abandonado, após o motorista desobedecer a uma ordem de parada. Depois de ser encontrado, o carro foi levado até o pátio da Polícia Civil de Auriflama/SP.

Contudo, na sexta, os policiais foram até o pátio com o delegado da cidade e um chaveiro para vistoriar o veículo. Havia um fundo falso no painel da Toro e, nele, os policiais encontraram seis tabletes de cocaína, três porções de crack e duas pistolas calibre 9mm com três carregadores e uma munição intacta.

As armas e a droga foram periciadas e, agora, a polícia investiga quem são os responsáveis pelo veículo.