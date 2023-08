Polícia emite multa de R$ 114 mil por queimada em Turmalina 

Incêndio destruiu 96 hectares de um canavial, área de pastagem, vegetação nativa e APP (Área de Preservação Permanente).

Uma queimada devastou aproximadamente 96 hectares de uma propriedade rural, em Turmalina/SP, nesta terça-feira (29.ago).

De acordo com o apurado, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento, quando se depararam com um incêndio acontecendo em uma propriedade, sendo no momento combatido por alguns caminhões pipa. Após a extinção do fogo, a equipe realizou uma vistoria pela área e constatou que o incêndio teve uma extensão total de 96 hectares atingindo um canavial, área de pastagem, vegetação nativa e APP (Área de Preservação Permanente).

Ainda segundo apurado, embora o combate ao incêndio tenha sido realizado, a Polícia Militar Ambiental apurou que a empresa responsável pela área não tomou todas as medidas necessárias para que o incêndio não ocorresse ou que seus danos fossem mitigados. Sendo assim, a empresa foi autuada administrativamente com multas que totalizaram aproximadamente R$ 114 mil.

As áreas de vegetação nativa, objeto das autuações, foram embargadas.