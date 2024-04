Polícia descobre casa com produtos de loja de material de construção furtados há 3 anos em Rio Preto

Operação ocorreu na tarde desta sexta-feira (19) no bairro Fraternidade. Além da mercadoria furtada, a polícia apreendeu equipamentos de proteção.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) descobriu uma casa com produtos de uma loja de material de construção que foram furtados há três anos em São José do Rio Preto/SP. A operação aconteceu na tarde desta sexta-feira (19.abr), no bairro Fraternidade.