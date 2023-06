Polícia de Valentim Gentil desmonta esquema de lavagem de dinheiro em SP 

Operação Arremate resultou na prisão de três suspeitos de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa na capital paulista e em Santo André.

Uma ação encabeçada pela Delegacia de Valentim Gentil/SP, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga/SP, com o apoio operacional de policiais da Seccional, GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André/SP e Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) da 8ª Delegacia Seccional do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), deflagrada nesta quarta-feira (31.mai), resultou na prisão de três suspeitos na capital paulista e em Santo André, na zona Sudeste da Grande São Paulo, durante cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão.

De acordo com o apurado, a Operação Arremate terminou com a prisão do trio por crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa; além da apreensão de diversos cartões de crédito, celulares e computadores que eram utilizados pelos criminosos para a prática de golpes, e veículos adquiridos com os lucros obtidos ilegalmente.

Os indivíduos eram investigados pela Delegacia de Valentim Gentil desde janeiro deste ano e, segundo levantamento, o grupo operava um site falso de leilão de veículos, denominado “Leilões Albino”, para enganar pessoas de diversos estados do Brasil. Até o momento, mais de 20 vítimas foram identificadas.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados à Central de Flagrantes e Custódia de São Paulo e Santo André, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades dos envolvidos nos crimes.