Polícia de SP enviará à Câmara inquérito contra Tiririca por importunação sexual 

Prestador de serviço registrou boletim de ocorrência após ter recebido ‘dedada’ do deputado federal em São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo anunciou na última quinta-feira (7.mar), que encaminhará à Câmara dos Deputados o inquérito sobre importunação sexual envolvendo o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca (PL), de 58 anos, para apreciação. As informações são da Folha de S.Paulo.

Após a chegada à Câmara, o inquérito será examinado pelo jurídico da Mesa Diretora e poderá ser encaminhado ao Conselho de Ética da Casa. O conselho é responsável por conduzir procedimentos disciplinares para aplicação de penalidades em casos de violação das normas relacionadas ao decoro parlamentar.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, um prestador de serviço de 39 anos, estava realizando serviços de manutenção no edifício quando um desconhecido, acompanhado de uma mulher, se aproximou e lhe “desferiu uma dedada” na região das nádegas sobre a calça. O prestador de serviço afirmou à polícia que se sentiu humilhado com o episódio, especialmente porque as pessoas presentes no local riram da agressão.

O caso teria acontecido na manhã da quinta-feira (29.fev), em um edifício localizado na Rua Casa do Ator, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. O boletim de ocorrência foi registrado na noite de segunda-feira (4). De acordo com a SSP, foram conduzidas diligências para esclarecer o ocorrido.

O caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo) e encaminhado à 2ª Delegacia Seccional.

Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de Tiririca não havia comentado o caso.

*Com informações do Terra