Polícia de SP apresenta veículo de luxo e aeronaves apreendidos de traficantes

Um Mercedes-Benz agora é viatura, enquanto 2 helicópteros e 1 avião dão apoio a operações policiais e até transporte de órgãos.

O governador Rodrigo Garcia apresentou nesta quarta-feira (15.jun) veículos apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e que foram incorporados à frota policial paulista.

Um automóvel de luxo Mercedes-Benz GLE 400 já está à disposição do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos), além de um helicóptero apreendido com o traficante André do Rap em 2019, um helicóptero Esquilo AS350 B2 e um avião Cessna Caravan.

“É um dia muito especial. Simbolicamente, a gente mostra que o crime não compensa em São Paulo com a captura de bens de traficantes. Isso é muito pedagógico para a população”, declarou Rodrigo. “O Estado democrático precisa agir no combate ao crime e na repressão, mas também na prevenção”, acrescentou.

Em decisões recentes, a Justiça autorizou o Governo do Estado a usar os dois helicópteros, o avião Cessna e o automóvel de luxo confiscados de criminosos.

As aeronaves que eram usadas por traficantes agora dão apoio a operações de combate às drogas e ao crime organizado, além de transporte de órgãos para transplante. Juntas, as três aeronaves já somam mais de 20 horas de voo em operações policiais.

*Com informações do Governo de SP