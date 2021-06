Polícia cumpre mandado em casa de jovem suspeito de aplicar golpes

Rapaz é investigado por comprar mercadorias em lojas virtuais com dados e informações de terceiros. Ele foi levado à delegacia e liberado depois de prestar depoimento.

A Polícia Civil de Birigui/SP cumpriu nesta quinta-feira (11) um mandado de busca e apreensão na casa de um jovem, de 22 anos, suspeito de comprar mercadorias em lojas virtuais com dados e informações de terceiros.

Diversos produtos, como tênis, camisetas e bermudas, foram apreendidos. Policiais também encontraram, no computador do rapaz, arquivos com dados cadastrais e números de cartões de créditos de outras pessoas.

De acordo com o delegado Eduardo Lima de Paula, o jovem, que mora em um condomínio de luxo, admitiu para as equipes da corporação, em um primeiro momento, que adquiriu os produtos diretamente no site do fabricante.

“Porém, após ciência do teor da denúncia, modificou sua versão para afirmar que comprava de um amigo que vendia os produtos com preço abaixo do mercado e, por fim, já na presença de seu advogado, optou por permanecer em silêncio e somente se manifestar em juízo”, disse o delegado.