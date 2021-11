Polícia conclui que morte de costureira atacada por pitbulls em chácara foi fatalidade

“Tanto o caseiro quanto a Marli tinham muito contato com os cães. Ele não soube esclarecer por que os cães atacaram, mas, naquele momento de desespero, acabou se exaltando, erguendo o tom de voz, com medo de que os animais atacassem a Marli”, disse Nilton.

“Os veterinários relataram que os animais estão em perfeita saúde, com a medicação e vacinação em dia. Os dois descreveram um pouco as características do pitbull, mas, evidentemente, não possuem condições de afirmar o que realmente aconteceu no dia dos fatos”, explicou.