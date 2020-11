Polícia civil realiza operação contra a criminalidade em Valentim Gentil

Polícias civis da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) DISE (Delegacia de Entorpecentes de Votuporanga) e policiais civis da região, realizaram uma operação policial para cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão na manhã da última quarta-feira.

Toda equipe policial, sob a orientação da delegada de polícia que responde pelo expediente da Delpol de Valentim Gentil, saiu em grupos previamente estabelecidos, de posse dos referidos mandados, dirigindo-se aos endereços dos suspeitos da prática de crimes e lá foram localizadas drogas e objetos de origem duvidosa.

Um suspeito foi autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça e três adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime, tendo sido liberados para seus responsáveis após assinatura do termo de compromisso.

Em um dos endereços onde se apura a prática do crime de pedofilia, foram apreendidos celulares e notebooks, que serão periciados para posterior instrução do inquérito policial.

A operação foi realizada com autorização judicial, visando coibir a prática de delitos e a queda dos índices criminais.