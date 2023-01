Polícia Civil prende traficante em Valentim Gentil 

Suspeito foi flagrado com porções de maconha e anotações do tráfico de drogas.

Um indivíduo foi preso por policiais civis na última quarta-feira (4.jan), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, homem era investigado pelos agentes que suspeitaram e passaram a monitorar, inclusive, por meio de filmagens, o comércio ilegal de drogas próximo da residência do suspeito.

Na ação que resultou na prisão do indivíduo, um dependente químico foi flagrado adquirindo entorpecentes e, na sequência, abordado e submetido a busca pessoal; oportunidade na qual foi localizada em sua posse duas porções de maconha compradas há instantes.

Em seguida, os agentes se deslocaram para a casa do suspeito, onde apreenderam mais porções da droga, dinheiro, um celular e um caderno com anotações do tráfico. O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes em Votuporanga/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.