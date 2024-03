Polícia Civil prende traficante com drogas em Valentim Gentil 

Indivíduo escondia drogas e apetrechos no telhado de casa; prisão é a terceira do tipo só nesta semana na cidade.

A Polícia Civil de Valentim Gentil/SP, com apoio de policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, prendeu nesta quarta-feira (28.fev) um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, os agentes localizaram entorpecentes e embalagens no telhado do imóvel do suspeito. Assim, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão e representou pela sua prisão preventiva.

Após formalização da prisão, o indivíduo foi encaminhado à Central de Custódia de Votuporanga, onde aguardará a audiência de custódia.

Ainda segundo apuração, essa é a terceira prisão do tipo só nesta semana, em Valentim Gentil.