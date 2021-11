Polícia Civil prende suspeito de usar cartões de créditos desviados de clientes para fazer compras em Jales

Indivíduo de 25 anos usava o serviço de atendimento ao cliente do banco para mudar o endereço e a senha do verdadeiro dono do cartão. Ele solicitava uma segunda via, desbloqueava e fazia compras pela internet.

A Polícia Civil de Jales/SP prendeu nesta quarta-feira (24.nov) um jovem de 25 anos suspeito de desviar cartões de clientes de bancos para fazer compras pela internet.

Durante cumprimento de mandado, o rapaz foi flagrado tentando comprar mercadorias avaliadas em mais de R$ 20 mil. Diversos cartões, máquinas e celulares foram apreendidos.

De alguma forma, o jovem usava o serviço de atendimento ao cliente do banco para mudar o endereço e a senha do verdadeiro dono do cartão. Ele solicitava uma segunda via, desbloqueava e fazia compras pela internet, de acordo com a polícia.

Preso em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde segue à disposição da Justiça.

*Foto: Divulgação/Polícia Civil