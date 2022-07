Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Valentim Gentil 

Indivíduo já era investigado; entorpecentes e quantia em dinheiro foram apreendidos.

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil/SP aprenderam um indivíduo suspeito de traficar na última quinta-feira (21.jul). Ação contou com apoio da Polícia Militar.

De acordo com apurado, o homem que não teve identidade revelada era investigado há meses, pelo suposto envolvimento com a modalidade criminosa. No momento da abordagem, os policiais localizaram com ele, porções de crack, maconha e dinheiro que seria fruto do tráfico.

O suspeito foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.