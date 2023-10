Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Votuporanga 

Indivíduo de 21 anos é apontado como o autor dos tiros que atingiram M.P.S., de 42 anos, em uma conveniência no bairro Estação; ele foi socorrido e permanece internado.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP prenderam K.J.S.I., de 21 anos, no fim da tarde do domingo (1º.out), por uma tentativa de homicídio realizada em uma conveniência no bairro Estação, na zona sul, no último dia 10 de setembro.

De acordo com o apurado, na noite daquele domingo, um desentendimento ocorrido no estabelecimento acabou com M.P.S., de 42 anos, alvejado com aproximadamente quatro disparos de arma de fogo, por indivíduo desconhecido. A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa, onde foi atendido e sobreviveu, permanecendo internado.

Ainda na noite de 10 de setembro, os policiais civis da DIG saíram a campo em busca de informações. E já no dia seguinte identificaram o autor dos disparos. Com as evidências colhidas durante as investigações, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão cautelar do indivíduo que ficou foragido desde o fato.

No entanto, em posse do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, os agentes da DISE, que conhecem K.J.S.I., e inclusive o investigam por tráfico de drogas, descobriram que ele estava em um VW/Gol, de cor vermelha, na zona sul.

Em seguida, equipes das delegacias especializadas montaram uma operação que resultou na abordagem do veículo, onde o suspeito era passageiro; ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.