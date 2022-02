Polícia Civil prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Macaubal 

Quatro indivíduos foram presos pela Polícia Civil de Macaubal/SP, nesta quarta-feira (16.fev), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Dois deles eram de Buritama/SP, e segundo a polícia, se associaram ao morador do bairro Buissa II para vender entorpecentes.

De acordo com o apurado pela reportagem, a ação do grupo criminoso foi monitorada por vários dias, tendo sido mapeada toda a estrutura da organização, desde o transporte até a venda. Foram apreendidas dezenas de porções de cocaína e crack, embalagens plásticas e tubinhos para a droga, dentre outros materiais utilizados no preparo do entorpecente e um carro utilizado no crime.