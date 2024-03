Polícia Civil prende procurado pela Justiça em Votuporanga 

M.A.A.T., de 50 anos, conhecido como “Kim” cometeu um homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em 2017, em Bálsamo/SP.

Um homem de 50 anos procurado pela Justiça foi preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, em conjunto com a Polícia Civil de Valentim Gentil/SP e com o apoio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). M.A.A.T., conhecido como “Kim” cometeu um homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em 2017, em Bálsamo/SP.

De acordo com o apurado, “Kim” foi condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio ocorrido em Bálsamo e estava foragido desde janeiro deste ano, quando foi expedido o mandado de prisão em seu desfavor.

A Polícia Civil de Valentim Gentil iniciou as investigações para localizar o paradeiro do indivíduo, uma vez que ele era morador daquela cidade, além de ser investigado por tráfico de drogas. Após um trabalho de inteligência policial, os investigadores descobriram que ele estava se escondendo em uma propriedade rural próxima à Vila Carvalho, em Votuporanga.

No entanto, na tarde de anteontem, após o cerco policial ser montado na propriedade rural, com o apoio da DIG e da DISE, “Kim” percebeu a movimentação e tentou fugir, correndo por uma área de brejo existente no local. Porém, a tentativa de fuga acabou frustrada, sendo que ele foi localizado e preso no interior do córrego, sob a ponte da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Os agentes encontraram com o indivíduo uma grande quantia em dinheiro, que foi apreendida para averiguação de sua origem, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas. M.A.A.T., foi encaminhado para a sede da DIG e, posteriormente, para uma unidade carcerária, onde ficará à disposição da Justiça.