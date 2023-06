Polícia Civil prende mulher com “supermaconha” em Rubinéia  

Interceptação ocorreu após investigadores da Polícia Civil de Rio Preto descobrirem a chegada de uma remessa de drogas vinda do Rio de Janeiro.

Uma ação de campo realizada pela Polícia Civil tirou das ruas de Rubinéia/SP, na tarde de quarta-feira (14.jun), a chamada “supermaconha”. Os investigadores prenderam uma mulher por envolvimento no tráfico de entorpecentes.

A prisão foi possível após as investigações em curso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) de São José do Rio Preto/SP tomar conhecimento de uma remessa de drogas do Rio de Janeiro para Rubinéia-SP, suspeita que foi confirmada após o monitoramento e abordagem policial.

Na ação, foram apreendidas mais de 300 gramas de drogas especiais derivadas de maconha, entre elas, a do tipo K2 (spice), apelidada de supermaconha, haxixe e outras duas variações de maconha chamadas de prensada e colômbia.

Tais variáveis de maconha têm alto valor de venda, chegando, o haxixe e o spice, a superar o valor habitualmente cobrado por porções de cocaína.

*Com informações de Hiltonei Fernando/band