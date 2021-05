Polícia Civil prende mulher com maconha e crack em Valentim Gentil

Um indivíduo apontado como ‘fornecedor’ de drogas para T.S.S.S., de 22 anos, acabou fugindo; porém, já é conhecido nos meios policiais.

Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Civil de Valentim Gentil/SP, na tarde desta quarta-feira (19), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município.

De acordo com informações, T.S.S.S., foi identificada após investigações da polícia como uma traficante de entorpecentes que adquiria as drogas de um fornecedor conhecido nos meios policiais e identificado como V.P.B., com objetivo de revender.

Cientes da dinâmica, os agentes monitoravam a casa da mulher, abordando-a quando saia do imóvel; com ela, os policiais civis teriam encontrado uma porção de maconha e três pedras de crack.

Em seguida, próxima da ação, os policiais observaram que V.P.B., estacionava uma motocicleta em frente um bar. Contudo, ao notar que seria abordado o indivíduo fugiu carregando um pacote suspeito. Já na casa dele, os agentes localizaram materiais para embalar drogas, além de porções de maconha.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentada na Delegacia de Polícia, ouvida e colocada à disposição da Justiça.