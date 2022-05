Polícia Civil prende irmãos suspeitos de ter envolvimento na execução de açougueiro em Parapuã 

Segundo a corporação, homem e mulher são ciganos e moradores de Jales/SP e Fernandópolis/SP. Crime foi registrado em abril deste ano, quando o a vítima foi localizada próxima a um carro em chamas.

Nesta quarta-feira (18.mai), a Polícia Civil prendeu mulher, de 28 anos, e um homem, de 23 anos, suspeitos de envolvimento na morte de um açougueiro, de 50 anos, em Parapuã/SP, em abril deste ano. A dupla foi localizada em São José dos Campos/SP, cidade que fica a 650 quilômetros de distância do local do crime. Conforme o delegado José Luís Junqueira, os dois presos são irmãos e a motivação do crime seria passional.

A Operação Corte Fino foi desenvolvida pela Delegacia da Polícia Civil em Parapuã com apoio das Delegacias de Investigações Gerais (DIG) e sobre Entorpecentes (Dise) de Tupã/SP.

“Depois do homicídio foram iniciadas as investigações pela Delegacia de Polícia de Parapuã. Durante as investigações, conseguimos esclarecer quem seriam os autores. Foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária de dois investigados, juntamente com mandados de busca e apreensão, todos a serem cumpridos em São José dos Campos, porque a investigação apontou que eles estariam foragidos no local”, afirmou Junqueira.

As ações tiveram início por volta das 6h.

“Conseguimos encontrar os dois autores, que foram autuados e presos de acordo com o mandado de prisão temporária. No local, também havia uma arma de fogo, que é uma arma de fogo diversa da que foi utilizada no crime, que também foi apreendida. Eles também responderão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo”, salientou o delegado.

Junqueira também informou que os irmãos são ciganos, moradores de Jales/SP e Fernandópolis/SP. Eles devem passar por audiência de custódia na Justiça.

“Os autores vão ser indiciados pelo crime de homicídio qualificado e dano qualificado porque, além de terem matado a vítima com nove disparos, também puseram fogo no carro dela”, destacou o delegado.

O crime

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia 25 de abril, no km 373 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), onde também havia um carro em chamas.

O homem foi alvejado por vários disparos e tinha pelo menos quatro perfurações no peito, uma no braço e sete nas costas.

Na ocasião, Polícia Civil informou que a vítima residia e trabalhava como açougueiro em Tupã e estava em um evento no distrito de Parnaso. Por motivos a serem esclarecidos, o homem passou por Parapuã e houve a possível execução.

Três cartuchos deflagrados foram localizados no local, na SP-425.

“A execução foi na área de Parapuã, mas possivelmente não tem relação com o município. A vítima estava em um churrasco, no distrito de Parnaso. Saiu por volta das 23h e depois não foi mais vista. A morte foi por volta das 2h. As investigações estão fluindo bem, no sentido de elucidar a autoria. Possivelmente mais de uma pessoa participou do fato e não somente uma. A polícia vai atuar para elucidar o fato. Foram vários disparos, a gente depende do laudo pericial para concluir quantos disparos foram dados na vítima, mas, pelo que foi relatado, foram aproximadamente 14 disparos que vieram a atingir a vítima, o que deixa bem claro uma execução mesmo, mas a gente ainda não sabe a motivação”, explicou o delegado José Luís Junqueira.

