Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas

Foram apreendidas porções de crack, maconha, cocaína, celular e dinheiro em Ouroeste/SP.

A Polícia Civil de Ouroeste/SP, com apoio de policiais civis de Guarani d’Oeste/SP e Mira Estrela/SP, em cumprimento de mandado de busca domiciliar, prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas.

De acordo com informações, com o suspeito, foram apreendidas 17 pedras de crack, 5 porções de maconha, 5 microtubos de cocaína; além de R$ 740 em cédulas, 5 celulares e diversos outros apetrechos utilizados no tráfico de drogas.