Policia Civil prende duas mulheres por tráfico de drogas em Valentim Gentil

Duas mulheres foram presas por policiais civis da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil/SP por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (9). Ação contou com apoio de agentes da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, nos últimos 60 dias, policiais civis monitoravam as atividades em uma residência que seria utilizada como ponto do tráfico de entorpecentes; no local, F.A.S., e G.B.L.O., seriam responsáveis pela revenda de drogas à dependentes químicos.

Ontem, os policiais civis suspeitaram que F.A.S., buscaria drogas em um bairro de Votuporanga e G.B.L.O., ficaria tomando conta do imóvel; contudo, por volta das 22h ela retornava à residência, quando foi abordada.

Em buscas pela casa, teriam sido encontradas oito porções de cocaína, uma porção de crack, uma balança de precisão, aparelhos celulares e R$ 822,00.

A dupla foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi ouvida e encaminhada para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde permanece à disposição da Justiça.