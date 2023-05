Polícia Civil investiga tentativa de estupro contra garoto de 11 anos em Palmeira d’Oeste 

De acordo com a mãe, um homem levou a vítima até uma casa abandonada, tentou forçar a relação sexual com a criança e a enforcou até ela desmaiar.

A Polícia Civil investiga uma tentativa de estupro contra um menino de 11 anos, na noite de domingo (7.mai), em Palmeira d’Oeste/SP.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe contou que um homem ofereceu dinheiro ao menor para comprar um refrigerante e andar junto com ele.

Em seguida, segundo a mulher, o suspeito levou a vítima até uma casa abandonada, tentou forçar a relação sexual com a criança e a enforcou até ela desmaiar.

O menino acordou no chão, com fezes humanas ao redor dele e com dores nas nádegas. Ao pedir socorro, ele foi levado para o pronto-socorro municipal, onde foi atendido e liberado.

A vítima foi encaminhada até o IML (Instituto Médico Legal) de Jales/SP para realizar o exame de corpo de delito. Até a manhã desta segunda-feira (9), o suspeito não havia sido identificado.

*Com informações do g1