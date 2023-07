Polícia Civil investiga morte de homem encontrado com sinais de violência em propriedade rural de Urupês 

Vítima morava sozinha e estava amordaçada, além das mãos amarradas; suspeita é de latrocínio.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 58 anos encontrado com sinais de violência, em uma propriedade rural de Urupês/SP, na madrugada de terça-feira (4.jul).

Os policiais receberam uma denúncia e encontraram Ivair Soldate morto com ferimentos na cabeça, amordaçado e com as mãos amarradas. Ele morava sozinho no local.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Catanduva/SP. Ninguém foi preso até a manhã desta quarta-feira (5).

Como o carro do homem foi levado, o caso está sendo investigado como latrocínio.

*Com informações do g1