Polícia Civil investiga homens que mataram gato queimado e gravaram vídeo em Santa Albertina 

Policiais ambientais e civis receberam o vídeo e começaram a fazer buscas na manhã deste sábado (24) para tentar localizar os suspeitos.

A Polícia Civil de Santa Albertina/SP investiga um caso de maus-tratos a um gato que foi queimado vivo. Um vídeo gravado pelos próprios suspeitos de cometerem o crime mostra o animal agonizando.

No vídeo, é possível perceber que dois homens estavam no quintal de uma casa. Enquanto o gato permanecia no chão, um dos suspeitos pediu para o outro jogar álcool e atear fogo. Em seguida, o animal começou a pegar fogo.

Policiais ambientais e civis receberam o vídeo e começaram a fazer buscas na manhã deste sábado (24) para tentar localizar os suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens foram levados à delegacia. Ambos prestaram depoimento e foram liberados para serem investigados em seguida.

A ex-mulher de um dos suspeitos disse que o gato era dela e que o homem enviou o vídeo do gato sendo queimado vivo. Ela também contou que precisou mudar de cidade, porque passou a ser ameaçada de morte.

*Com informações do g1