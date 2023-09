Polícia Civil investiga denúncia de estupros contra adolescente de 13 anos em Rio Preto

Caso ocorreu no bairro Vila Santo Antônio na noite de sábado (9). Suspeito, de 54 anos, negou a denúncia, foi detido, mas liberado.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vai investigar uma denúncia de estupro contra um adolescente de 13 anos em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu no bairro Vila Santo Antônio, na noite do último sábado (9.set).

Conforme o B.O, a Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito, de 54 anos. O homem negou ter cometido o crime, mas foi detido e levado para a delegacia, onde foi ouvido e, depois, liberado.

Na ocasião, ainda segundo o B.O, a PM questionou o adolescente, que afirmou ter sido abusado sexualmente diversas vezes pelo homem. O jovem passou por exame de corpo de delito do adolescente no Instituto Médico Legal (IML).

A delegada responsável pelo caso, Dálice Ceron, informou que aguarda o laudo do IML e agendou o depoimento da irmã da vítima.

Até a conclusão desta reportagem, ninguém havia sido preso.

*Com informações do g1