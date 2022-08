Polícia Civil investiga caso de bebê encontrado morto em vaso sanitário  

Feto de 7 meses foi levado à Santa Casa de Araçatuba/SP, mas estava sem vida. Familiares relataram à polícia que não sabiam de gravidez de adolescente de 14 anos; caso foi registrado como morte suspeita.

A Polícia Civil de Araçatuba/SP vai investigar o caso de um bebê de 7 meses que foi encontrado morto no vaso sanitário de uma casa do bairro São José, no último domingo (14.ago).

Segundo as informações da Polícia Civil, o feto foi encontrado no vaso sanitário da casa da mãe, uma adolescente de 14 anos. Familiares relataram à polícia que não sabiam da gravidez da garota.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a criança à Santa Casa, onde foi realizado procedimento de reanimação, mas ela já estava morta.

A adolescente também foi levada ao hospital. Depois, ela será ouvida pela polícia Civil.

A causa do aborto será apurada. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado.

*Com informações do g1