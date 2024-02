Polícia Civil indicia cuidadora demitida por agressão em creche de Votuporanga 

Imagens de câmera de segurança registraram a ação, ocorrida dentro de uma creche no bairro Pacaembu, em outubro do ano passado. Mulher foi demitida pela Prefeitura 4 meses depois.

A Técnica em Educação lotada na Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga/SP que aparece em vídeo jogando uma criança de três anos no chão, dentro do Cemei Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, foi indiciada por maus-tratos pela Polícia Civil.

O crime foi registrado no início de outubro do ano passado; contudo, ela foi demitida da função pela prefeitura em 16 de fevereiro, quatro meses depois do ocorrido.

Segundo apurado, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que propôs uma audiência preliminar, agendada para o dia 24 de maio, para acordo entre réu e promotoria.

Se firmado o acordo, a mulher deverá cumprir pena antecipada de multa ou restrição pelo crime de maus-tratos com agravante da vítima ser menor de 14 anos. Conforme a advogada da mãe do menino, Edna Maria Abou Dehn, a mulher busca por Justiça.

“A gente está instruindo o processo, com as provas que a gente tem em mãos. Semana que vem, a educadora será intimada. A gente busca a reparação contra a prefeitura e ex-funcionária pelo crime”, reforça a advogada.

“O sentimento agora é de felicidade, porque estou vendo que o primeiro passo já foi dado. Eu achava antes que não ia ter Justiça, porque ela foi transferida para outra unidade, ela estava trabalhando e tendo contato com outras crianças. Eu achava um absurdo ela estar na sala de aula, então a minha preocupação não era nem mais só com meu filho”, comentou a mãe da criança à TV TEM.

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (21.fev) mostram a ação perpetrada pela ex-servidora pública municipal. No vídeo é possível ver a quando a cuidadora pega a criança pelo braço e, na sequência, a empurra contra o chão. Na queda, o menino bate a boca e começa a chorar.

As imagens também mostram que outras duas funcionárias estão na sala e presenciam a ação. A criança se levanta e vai até outra educadora, enquanto a mulher que a atirou ao chão permanece sentada.

Ainda segundo apurado, essas educadoras também foram ouvidas durante a sindicância aberta pela Prefeitura, mas disseram que não viram a agressão. A criança foi encaminhada para outra creche.

Quando a mãe soube do crime, registrou boletim de ocorrência e a Prefeitura abriu uma sindicância para investigar o caso. Segundo a administração municipal, o processo decidiu pela demissão pelo “cometimento de falta funcional de natureza grave”.

A investigação policial dos fatos foi feita pelo 2º DP da Polícia Civil.

*Com informações do g1

Assista ao momento em que a cuidadora joga a criança ao chão: