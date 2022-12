Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha especializada em furto de máquinas agrícolas 

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Birigui, Buritama, Mirassol e José Bonifácio. Investigações apontaram que os crimes eram cometidos por grupo de 26 pessoas.

Policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba/SP deflagraram a ‘Operação Varsóvia’ para combater uma organização criminosa especialista em furtos de maquinário agrícola e pesado na região.

A ação mobilizou mais de 170 policiais civis e recebeu, ainda, com apoio da Delegacia Seccional de Adamantina/SP, as Deics de Bauru/SP e São José do Rio Preto/SP, além de policiais do Mato Grosso do Sul e Paraná.

De acordo com a polícia, as investigações começaram após um furto de um equipamento em Coroados/SP. Durante as investigações, a organização criminosa foi identificada com 26 integrantes, separados em diversas tarefas voltadas para os furtos e roubos de equipamentos agrícolas e pesados.

Ao todo, 40 mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros e 15 cidades foram cumpridos. No interior de SP, os mandados foram cumpridos em Birigui, Buritama, Lençóis Paulista, Mirassol, José Bonifácio e Lucélia. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Primeiro de Maio/SP e Paranhos/MS.

A polícia também conseguiu recuperar duas pás-carregadeiras na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

“Além disso, vasto material probatório foi apreendido, além de dezenas de celulares. Dos alvos das buscas de hoje, cinco já estavam presos e serão indiciados”, explicou a polícia.