Polícia Civil de Votuporanga incinera 210 kg de drogas

Entorpecentes destruídos foram apreendidos nos últimos meses em Votuporanga e região.

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil de Votuporanga/SP incinerou na manhã desta quinta-feira (11) cerca de 210 quilos de drogas.

De acordo com informações, a maior parte das substâncias destruídas foi apreendida em operação realizada no bairro Jardim Residencial Portal do Sol, no dia 3 de março. O processo resultou também na destruição de cocaína, crack e maconha apreendidos nos últimos meses em Votuporanga e região.

Ação autorizada pela Justiça foi solicitada pela Delegacia Especializada, sendo acompanhada por agentes da Polícia Civil, Polícia Científica, Oficial de Justiça e Vigilância Sanitária.