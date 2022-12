Polícia Civil de Votuporanga divulga resumo das principais ações desenvolvidas em 2022 

Deste 1º de janeiro são quase 15 mil ocorrências registradas e quase 300 pessoas presas. O delegado de polícia Dr. Marcos Negrelli aponta que na somatória da região, corporação esclareceu quase 60% dos casos.

Em nota emitida nesta terça-feira (27.dez) pela Delegacia Seccional de Votuporanga/SP, o delegado de polícia Dr. Marcos Negrelli divulga resumo das principais ações desenvolvidas pelas 21 unidades que estão sob sua gestão. Até o momento, são quase 15 mil ocorrências registradas com destaque para cerca de cinco mil boletins de ocorrências versando sobre crimes de autoria desconhecida, ou seja, quando no registro não se sabe quem teria cometido o delito.

Em relação a estas, o delegado aponta que a somatória da região atinge quase 60% desses casos esclarecidos com responsabilização dos autores e recuperação de objetos e valores subtraídos, com destaque a recuperação de veículos furtados ou roubados.

A nota faz referência ao trabalho de polícia judiciária com quase três mil inquéritos instaurados e concluídos e cerca de dois mil termos circunstanciados registrados e encaminhados à Justiça.

Os números de prisões também impressionam com quase 300 pessoas presas por mandados ou autuados em flagrante delito, frisando que são números exclusivos da polícia civil.

As equipes tiveram trabalhos de grande expressão a nível institucional em especial no tocante a prisões de traficantes e apreensões de drogas, como também, na prisão de quadrilhas envolvidas com furto, roubo de carga e estelionato.

Relembra que mereceu destaque ações desenvolvidas pela delegacia de Valentim Gentil/SP, com prisões de estelionatários naquela cidade e na Capital paulista e o desmantelamento de quadrilha que agia com furtos, roubos e receptação de cargas. Nesse caso específico, os policiais recuperaram na cidade de Araraquara/SP aproximadamente R$ 20 milhões em defensivos agrícolas subtraídos.

Na mesma ação, ainda diligenciaram em cidades do Estado de Goiás onde prenderam integrantes de quadrilha que desviava carga de remédios oriunda do Paraná, avaliada em R$ 3 milhões. Todo o trabalho ocorreu em razão de investigações iniciadas com registro de ocorrência de roubo na área da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) pertencente àquele município.

Os destaques referentes a ações de crimes contra o patrimônio também envolvem a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) local que é a principal unidade da Seccional responsável por investigações dessa modalidade criminosa e de crimes contra a vida, no caso dos homicídios. Votuporanga tem vivido uma série de casos que preocupa de forma permanente o delegado, mas destaca que a maioria dos crimes teve sua autoria identificada com a prisão dos envolvidos e apontando que possui certeza de que os últimos casos terão o mesmo fim. “Não posso dar detalhes, mas tudo caminha para a identificação e prisão dos autores”, esclarece o delegado.

Porém, é no campo da prisão de traficantes e apreensão de drogas o maior destaque da polícia civil de Votuporanga e região por ele comandada: quase 600 quilos de entorpecentes.

Esses números são de 1º de janeiro até o dia de hoje e aponta o trabalho da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e das delegacias da sub-região, em especial Valentim Gentil/SP, Macaubal/SP, Nhandeara/SP e Parisi/SP que se destacam pelo maior número de flagrantes efetuados pelos agentes.

A DISE é responsável pela maioria dos números, em especial pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, sendo meia tonelada em apenas uma ação.

Os números ganharam destaque a nível regional, sendo a Seccional de Votuporanga a que mais se destacou em todo o DEINTER-5 de São José do Rio Preto/SP, departamento a que pertence juntamente com outras cinco.