Polícia Civil de Votuporanga captura foragida da Justiça em São Paulo 

Agentes da DISE e DIG prenderam L.B.S., durante cumprimento de mandado de prisão preventiva em razão da comercialização ilegal de anabolizantes.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, encerraram na tarde desta quarta-feira (26.jul), na capital paulista, uma caçada iniciada há 3 anos. L.B.S., que era procurada pela Justiça em razão da comercialização ilegal de anabolizantes foi presa durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.

No entanto, o trabalho da polícia iniciou no começo de 2020, quando os investigadores identificaram um grupo especializado na comercialização de anabolizantes que eram distribuídos em todo o Brasil.

Contudo, em Votuporanga, os agentes identificaram dois investigados, sendo que um deles foi preso pela DISE em meados de agosto de 2021. No mesmo ano, foi identificado o líder da associação criminosa, morador de um condomínio de alto padrão no bairro do Morumbi, em São Paulo, que foi preso pela DISE em Caraguatatuba/SP, quando retornava de uma casa de veraneio onde passou as festas de fim de ano.

Na oportunidade, os agentes identificaram uma mulher apontada como a responsável pelos rastreios e logística na distribuição dos anabolizantes, porém, com a prisão do líder do grupo, ela se evadiu de sua residência e ficou foragida desde então, até o cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira.

Na operação, os policiais deflagraram uma verdadeira caçada pela comunidade de Paraisópolis em busca de seu paradeiro, sendo que identificaram a procurada e sua rotina, culminando em sua prisão antes de chegar no seu trabalho, no interior do Shopping Ibirapuera em São Paulo. Ela foi apresentada no 27° Distrito Policial da capital, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, outros dois investigados permanecem presos e um responde ao processo em liberdade.