Polícia Civil de Rio Preto investiga mulher suspeita de usar filhas para furtar lojas 

Circuito de segurança flagrou ação da mulher com as filhas, de 2, 4 e 11 anos, em comércio da região sul; ela não foi presa.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP investiga uma mulher de 30 anos suspeita de usar filhas para furtar lojas.

Câmeras de segurança flagraram a mulher em um comércio da região sul com as filhas de 2, 4 e 11 anos. Enquanto a mulher faz uma compra pequena, as filhas pegam outros produtos, colocam e levam a um carro no estacionamento.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estaria instigando as filhas a cometer o crime. Além da investigação em Rio Preto, ela também é suspeita de estelionato, furto e falsificação de identidade nos estados do Ceará, Tocantins e Distrito Federal.

A mulher não foi presa, mas o caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Rio Preto.

*Com informações do g1