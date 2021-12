Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra quadrilha de estelionatários

Segundo a polícia, durante a investigação já foi identificada a participação de aproximadamente 200 pessoas envolvidas no esquema criminoso.

A ação desta quinta-feira (2) é para colher provas que sejam determinantes para a prisão de integrantes da quadrilha de estelionatários. Participam da operação policiais do DHPP, Garra e Dope.

Segundo a Polícia Civil de Rio Preto, a investigação começou em fevereiro deste ano depois da prisão de duas mulheres, mãe e filha, suspeitas de aplicar o crime de falso sequestro. Com isso, o homem apontado como chefe do grupo foi identificado.

O suspeito estava preso no Rio de Janeiro. Mesmo na prisão, o homem comandava as ações do bando, informou a polícia.