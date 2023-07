Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra organização criminosa investigada aplicar golpe dos nudes 

Investigação apontou centenas de vítimas em todo o país e identificou 47 suspeitos na região metropolitana de Porto Alegre/RS, onde são cumpridos mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP deflagrou nesta quinta-feira (20.jul) uma operação que investiga um grupo suspeito de aplicar o golpe dos nudes na internet. Foram identificadas 47 pessoas da região metropolitana de Porto Alegre/RS, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Os suspeitos foram identificados após a investigação de diversas denúncias contra o grupo, que usa fotos de mulheres nas redes sociais e entra em contato com homens comprometidos ou de poder aquisitivo.

Segundo o delegado do Núcleo Polícia Judiciária 1, 2 e 5 de Rio Preto, João Lafayette Sanches Fernandes, os criminosos ganhavam a confiança das vítimas por troca de mensagens e enviavam nudes. Depois, os homens eram contatados por um falso delegado, que alegava a necessidade do pagamento de fiança, pois a pessoa com quem se relacionava na internet teria menos de 14 anos.

Para quitar a suposta fiança, as vítimas transferiam os valores solicitados pelo falso delegado. Segundo a Polícia Civil, há centenas de vítimas em todo o país.

Durante a Operação Afrodite, que faz alusão à deusa do amor, o grupo é investigado por extorsão e organização criminosa.

Não há informações sobre prisões e quais materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

*Com informações do g1