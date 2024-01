Polícia Civil de quatro cidades da região deflagra operação para prender traficantes 

Cerca de meio quilo de cocaína e um tijolo de maconha, dinheiro e outros objetos foram apreendidos na tarde da última quarta-feira (17).

Uma operação da Polícia Civil desencadeou na última terça-feira (17.jan) mobilizou equipes de Monte Aprazível, Nipoã, Macaubal e Poloni, cidades da região de São José do Rio Preto e resultou na prisão em flagrante de dois investigados pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto, os policiais observaram a casa de um dos investigados e fizeram campana em Poloni. O motorista de uma VW/Saveiro, de cor branca, entrou na casa e saiu pouco tempo depois. Uma tentativa de abordagem foi feita, mas não houve sucesso. Em seguida, ainda de acordo com o registro policial, o suspeito foi abordado na rua, junto com a mulher dele.

Os policiais decidiram fazer uma vistoria na casa do homem e encontraram aproximadamente meio quilo de cocaína, avaliado em torno de R$ 50 mil, além de um quilo de maconha, uma pistola calibre 38, dois cartuchos íntegros do mesmo calibre, balança de precisão, telefones celulares e dinheiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o “fornecedor” entregou o “vendedor” para as equipes. Os policiais prenderam a dupla, que foi apresentada na Delegacia de Poloni.

A polícia explicou ainda, que os suspeitos podem cumprir pena de quatro anos de prisão. Eles foram encaminhados para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto e passarão por audiência de custódia.

*Com informações do sbtinterior