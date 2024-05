Polícia Civil de Fernandópolis deflagra operação contra quadrilha suspeita de furtar tratores 

Foram cumpridos 19 mandados em SP, MG e PR; entre eles, dois de prisão em Tanabi e São José do Rio Preto.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP cumpriu mandados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de furtar tratores nesta quinta-feira (16.mai). Dois homens, de 49 e 58 anos, foram presos em Tanabi/SP e São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, a operação, intitulada “Porteira Fechada”, visou a desarticulação do grupo que furtou ao menos 12 tratores em um ano, avaliados em R$ 3,6 milhões. Foram cumpridos 19 mandados, sendo sete de prisões preventivas e 12 de busca e apreensão.

As investigações começaram após um furto ocorrido no dia 14 de dezembro de 2023, no qual os criminosos furtaram um trator pá carregadeira, avaliado em R$ 350 mil.

A apuração ainda apontou que o grupo se associou entre os anos de 2021 e 2022, sendo que parte dos integrantes já cometiam os furtos há mais de 10 anos. Após seis meses de investigação, a polícia deflagrou a operação.

Conforme a polícia, um dos presos de Guariba/SP é um empresário, de 45 anos, com renda mensal de R$ 2,5 mil e sem nenhum lastro financeiro. A corporação informou que ele movimentava quantias de R$ 100 mil por semana em suas contas, resultado da venda ilegal dos tratores.

Já o comprador de um trator furtado em Indiaporã/SP é um proprietário rural, de 62 anos, morador de Andirá/PR. Ele não está entre os presos, mas é investigado e deve ajudar a polícia a obter outros detalhes sobre os crimes e a extensão de envolvidos vinculados ao grupo.

Na operação, foram mobilizados 45 policiais civis e 18 viaturas. Os crimes são investigados para identificação e localização de outros integrantes do grupo.

Cidades alvos da operação: Pitangueiras/SP; Guariba/SP; São Carlos/SP; São José do Rio Preto/SP; Tanabi/SP; Uraí/PR; Andirá/PR e Patrocínio/MG.

*Com informações do g1