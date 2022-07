Polícia Civil cumpre mandado durante investigação contra golpes na internet 

Computador com conteúdos relacionados a golpes foi localizado; dois suspeitos foram encaminhados à delegacia.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil, na última quinta-feira (21.jul), durante a investigação de um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet, em Birigui/SP.

Segundo as informações da polícia, a equipe foi até uma residência do Jardim Pérola, onde funcionaria uma “central de golpes” que seriam aplicados a partir do uso de dados de terceiros, chips de celulares e aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Um computador com conteúdos que indicavam a aplicação dos golpes foi localizado. Dois suspeitos de envolvimento no esquema foram encaminhados à delegacia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um deles confessou a participação na fraude. Com o outro, foram encontrados 99 chips de celulares.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal de Araçatuba, que deve identificar se ocorreu fraude ao sistema da Caixa Econômica Federal.