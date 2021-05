Polícia Civil captura foragido da Justiça em Macaubal

Indivíduo de 19 anos é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Um indivíduo de 19 anos foi preso por agentes da Polícia Civil nesta quarta-feira (26), em Macaubal/SP. A equipe cumpriu a ordem judicial expedida pela Comarca de José Bonifácio/SP.

De acordo com informações, os policiais civis suspeitando que o procurado pela Justiça estaria escondido naquele município, fizeram um trabalho de investigação e conseguiram capturá-lo.

Durante a prisão, os policiais teriam apreendido pequena quantidade de maconha com o procurado; contudo, ele é acusado de envolvimento com um grupo criminoso para o tráfico de drogas e estava foragido desde o início do ano.

Apresentado na Delegacia de Polícia, ele foi ouvido e encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do votuporangatudo