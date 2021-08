Polícia Civil apreende mais de R$ 300 mil em produtos para pets desviados de empresa de fretes 

Mais de 30 toneladas de mercadorias foram encontradas em um estabelecimento comercial e em um barracão. Responsável será investigado em liberdade por receptação.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP apreendeu nesta terça-feira (3) mais de R$ 300 mil em produtos para animais desviados de uma empresa de fretes de São Paulo.

De acordo com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), policiais receberam informações sobre o crime e começaram a fazer diligências.

Mais de 30 toneladas de produtos vendidos em petshops, como rações, sacos de areias, coleiras e comedouros, foram encontrados em um barracão localizado em Cedral/SP. Parte da mercadoria também foi apreendida em um estabelecimento comercial de Rio Preto.

O responsável pela empresa onde os produtos foram apreendidos será investigado em liberdade por receptação. As mercadorias foram devolvidas à empresa vítima do crime, com ajuda de quatro caminhões.

