Polícia Civil apreende mais de 1,5 mil comprimidos de ecstasy em Rio Preto 

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Investigações continuam para identificar os fornecedores do entorpecente.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP apreendeu, nesta segunda-feira (25.jul), 1,7 mil comprimidos de ecstasy.

De acordo com a corporação, duas pessoas foram presas em flagrante, sendo uma no Jardim Nazareth e outra no Jardim Santo Antônio.

Os comprimidos de ecstasy foram encontrados dentro de pacotes enviados pelos Correios. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Rio Preto.

Ainda segundo a corporação, as investigações continuam a fim de identificar os fornecedores do entorpecente.

*Com informações do g1