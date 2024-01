Polícia Civil apreende adolescentes por tráfico de drogas em Macaubal 

Com os traficantes de 15 e 16 anos foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína; um dos criminosos era reincidente.

A Polícia Civil de Macaubal/SP apreendeu nesta quarta-feira (10.jan), em flagrante, por ato infracional de tráfico de drogas, dos adolescentes – um de 15 e outro de 16 anos.

Os indivíduos eram investigados pelo envolvimento com o crime na cidade, e durante o acompanhamento, os policiais notaram a chegada de um dependente químico na casa utilizada como ponto de tráfico.

Em seguida, os agentes realizaram a abordagem dos adolescentes e do usuário de entorpecentes, resultado na localização de 90 invólucros de maconha prontos para a venda; 34 gramas de cocaína em forma bruta, suficiente para produzir mais de 100 porções; crack já pronto para a venda e ainda em forma bruta, além de balança de precisão, celulares, dinheiro auferido do tráfico, dentre outros objetos correlacionados à traficância. Já com o usuário de drogas os investigadores encontraram uma pedra de crack que teria sido comprada dos adolescentes.

Diante da situação, o delegado de polícia, Fabrício Goulart Boschilia, procedeu a apreensão dos adolescentes, de acordo com o disposto no artigo 173 e seguintes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os adolescentes deverão aguardar decisão da autoridade judiciária da Comarca de Macaubal. Um deles já é reincidente específico no tráfico de drogas e gozava de situação de liberdade assistida.