Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas

Os agentes encontraram o investigado, de 29 anos, dormindo em seu quarto, no bairro Jardim Santa Cecilia, em Andradina/SP.

Na manhã desta sexta-feira (26) Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prenderam H.C.S.R., de 29 anos, em flagrante por tráfico de drogas em sua residência no bairro Jardim Santa Cecília, em Andradina/SP.

De acordo com informações, os investigadores da DISE, após várias diligências, apuraram que o suspeito, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estaria traficando drogas em sua residência, sendo assim a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta manhã.

Contudo, ao ingressarem na residência os agentes encontraram o investigado dormindo em seu quarto, sendo assim foi acordado e avisado das razões pelas quais estavam ali em seu domicílio.

Questionado, se estava na posse de algum entorpecente ou se havia algum entorpecente em sua residência, H.C.S.R. disse que não e ficou sentado na cama próximo ao seu filho menor de idade, enquanto a equipe realizava a busca pelo dormitório; entretanto, o indivíduo estava inquieto, o que despertou à atenção dos investigadores.

Ainda de acordo com a corporação, em dado momento, o suspeito dirigiu-se até a janela do quarto, com punho cerrado, em uma ação anormal e quando os policiais se aproximaram dele para verificar o que ele tinha na mão, ele abriu a mão e tentou jogar uma trouxinha plástica para fora da janela. Tratavam-se de 42 pequenas pedras de crack e mais uma porção a granel da droga. Pela casa, ainda foram apreendidos R$ 52,00 e um aparelho celular.

Indivíduo foi preso e apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto/SP, permanecendo à disposição da Justiça.