Polícia Civil abre inquérito para investigar abuso de autoridade após vídeo revelar agressão de PMs contra homem em José Bonifácio 

Medida foi tomada depois que o delegado responsável pelas investigações ouviu os policiais e o homem que sofreu as agressões. Corporação informou que afastou o tenente e o sargento envolvidos no caso. Vídeo flagrou momento em que homem é agredido durante abordagem.

“Ele nega que tenha roubado a propriedade rural. Nós estamos analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar todas as características dos criminosos. Por enquanto não conseguimos chegar a uma conclusão final sobre a identidade dos suspeitos.”

“O tenente e o sargento me relataram que suspeitaram do jovem e fizeram a abordagem. Ele demonstrou resistência e fugiu por duas vezes. Durante a terceira abordagem que ocorreu nesse estabelecimento comercial, onde foram feitas as imagens, houve a luta corporal. Ainda de acordo com os policiais, eles precisaram fazer uso de força física moderada para quebrar resistência do autor”, finaliza o delegado.