Polícia caça suspeito de feminicídio em Bálsamo; veículo foi abandonado em Votuporanga 

O VW/Fox estava destrancado no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Nasser Marão; indivíduo foi visto fugindo a pé pela via.

A Polícia Militar localizou em Votuporanga/SP o veículo VW/Fox, de cor prata, utilizado pelo suspeito de assassinar Luciane Albino de Freitas Lima, de 39 anos, nesta terça-feira (29.ago), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP. O carro foi abandonado no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Nasser Marão.

À Polícia, funcionários do posto disseram que um homem estacionou o carro no local, por volta das 7h30, portanto, uma hora após o feminicídio. Em seguida, ele fugiu a pé pela avenida, deixando o veículo aberto.

De acordo com o delegado André Balura, o carro apresentava marcas compatíveis com a colisão na moto do casal, além da ausência de um pedaço do para-choque, que caiu no local do acidente.

O assassinato de Luciane aconteceu no momento em que a vítima seguia de moto com o namorado para o trabalho. Durante o trajeto pela rodovia, a motocicleta foi atingida na traseira pelo Fox. O criminoso desembarcou e disparou vários tiros contra a mulher, que morreu.

Apesar de ferido em razão da queda, o piloto da moto, de 57 anos, entrou em luta com o atirador após a arma dele cair, mas o assassino recolheu o revólver e fugiu. Policiais encontraram um cartucho aparentando ser de calibre 22 no local do crime.

O namorado de Luciane foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto.

“Já percorremos algumas cidades. Estamos empenhados na localização do suspeito”, explicou Balura.

*Com informações do Diário da Região/Joseane Teixeira